شيرين عبدالوهاب وشقيقها .. ظهور مفاجئ يصدم الجميع (إية الحكاية؟)

ياسر رشاد - القاهرة - انتشرت في الساعات الأخيرة صورة جديدة تجمع النجمة شيرين عبدالوهاب وشقيقها محمد، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد الصلح الذي جرى بينهما منذ أيام قليلة والذي بدأته الفنانة .

ظهرت شيرين عبدالوهاب في الصورة التي تداولت بشكل كبير على السوشيال ميديا برفقة شقيقها، ويبدو أن المياة عادت إلى مجاريها والصلح تم بشكل موفق بينهما .

شيرين عبدالوهاب وشقيقها

صلح شيرين عبدالوهاب وشقيقها

عادت المياة إلى مجاريها بعد محاولة شيرين عبدالوهاب التصالح مع شقيقها، وذلك من خلال منشور كتبته عبر موقع (x) تويتر سابقًا، والذي تضمن الآتي :" في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع اخويا، عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزواجه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا".

وأضافت شيرين:" بس انت صح وانا اسفة علي كل حاجة قلتها ليا وانا معملتش بيها لاني بعتك بأرخص تمن، يارتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

شيرين عبدالوهاب وشقيقها

شقيق شيرين عبدالوهاب: أنا تحت رجلك

وأعاد شقيق شيرين عبد الوهاب، نشر الاعتذار الذي كتبته له، معلقا عليه، قائلًا : “أولًا انتي اختي الكبيرة وأمي التانية وأنا تحت رجلك مفيش أم وأخت كبيرة تتأسف لأبنها أنا تحت رجلك وانتي تاج راسي ”.

وأضاف محمد عبدالوهاب:" أنا بس بعدت عشان أصون كرامتي والمشاكل مكنتش مشاكلك انتي كانت مشاكل حد ثاني جمبك الله يسهله المهم عندي أنك توقفي على رجلك وتكسري الوطن العربي كله كعادتك وانتي بالفعل كسرتي الأرض ربنا يحفظك ويحفظ بناتك".

آخر أغنيات شيرين عبدالوهاب

طرحت النجمة شيرين عبدالوهاب، آخيرًا أغنية جديدة بعنوان “عسل حياتي”، عبر منصة إكس الأشهر عالميًا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وأهدتها لجمهورها.

وكتبت شيرين عبد الوهاب - عبر حسابها الشخصي بموقع X تويتر سابقًا: "الأغنية دي إهداء مني لكل الفانز واحد واحد وواحدة واحدة، ماقدرش أعيش من غيركم يا أحلى حاجة وأحلى سند في حياتي، جديدي بحر العسل، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وفواصل موسيقية النابلسي، وتريات المايسترو سعيد كمال، وجيتار أحمد حسين ".

شيرين

كما طرحت أيضًا، أغنية ومازال ع البال، كلمات- تامر حسين ، الحان- مدين، توزيع- توما، ميكس وماستر- توما، وتريات- سعيد كمال، جيتار- مصطفي نصر.

كانت شيرين عبدالوهاب أطلقت أغنية "هنحتفل"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توريع توما، وتقول جزء من كلماتها:"أنا عاوزة أقولك لو كنت معايا تركيزي كله ودنيتي ليك، لأ عادي جدًا هلغي اللي ورايا وأدلع فيك، تلفوني هيتقفل وأنا وأنت هنحتفل هنحتفل باللحظة الحلوة دي والنوم حرام لو الواحد غفل عاوزة أستغلك ومأسبش دقيقة جمب القمر دا وأبص لمين، أبص لمين وأنا لما أقابلك عندي كلام تاني من اللي هتسرح فيه ".