الليلة.. افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي، وأعضاء الهيئة العليا للمهرجان وهم: لطفي لبيب، صفية العمري، إيهاب فهمي، لقاء الخميسي، أحمد وفيق.

يبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم يلقي المخرج أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان كلمته، عقب ذلك يتم تكريم نجوم الدورة السابعة للمهرجان وهم: النجمة إلهام شاهين والنجم هاني رمزي، الفنان الفلسطيني غنام غنام، الفنان العراقي جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين.

كما يكرم المهرجان أعضاء لجنة مشاهدة واختيار العروض المشاركة في هذه الدورة وهم: الدكتورة رانيا إبراهيم، المخرج المسرحي محمد حجاج، الدكتور عمر فرج، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة العامة وهم: الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، الكاتبة السعودية الدكتورة ملحة عبدالله، المخرج العراقي حسين محمود، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة النقاد وهم: الفنان القدير سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد من مصر، الفنان إكرام عزوز من تونس، وأيضا أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التأليف وهم: الناقد أحمد خميس (منسق اللجنة)، المخرج أنور الشعافي من (تونس)، الفنان حمد الظنحاني من (الإمارات)، الدكتور محمود سعيد من (مصر)".

كما يتضمن الافتتاح تقديم العرض المسرحي المصري "الصندوق" تأليف وإخراج وتمثيل مريم راضي، أزياء ندى عجوة، هندسة صوتية: محمد الخطيب وهايدي الصبان، إدارة مسرحية: أحمد حسن، والعرض مشروع تخرج الفنانة مريم راضي من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية قسم تمثيل، ويتحدث عن مرض الاكتئاب والوصمة المجتمعية للأمراض النفسية، ويقدم العرض باللغة الإنجليزية.

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هي: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطنة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر"، حيث يشارك 25 عرضا مسرحيا فى المهرجان، منهم 15 عرضا فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وخمسة عروض في منصة مونودراما الشاشة، وخمسة عروض في منصة مونودراما الصعيد .