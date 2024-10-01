بالصور.. الفنانة فاطمة عادل تحتفل بزفافها على المخرج ياسر عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان ميدو عادل، بحفل زفاف شقيقته الفنانة فاطمة عادل على المخرج ياسر عطية، وذلك مساء أمس الاثنين بمنطقة شبرامنت.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن من بينهم مدحت صالح، وعصام عمر، وصلاح عبدالله وصبري فواز، ومصطفى أبو سريع، وأميرة أديب، ومصطفى غريب، وعايدة رياض وغيرهم.

يذكر أن الفنانة فاطمة عادل شاركت مؤخرًا في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة كلًا من شريف منير، خالد الصاوي، أمينة شلباية، وسلمى أبو ضيف، والفيلم من تأليف أحمد عبد العزيز وإخراج حسام الجوهرى.

وشارك ياسر عطية كمساعد مخرج في عدد من الأعمال أبرزهم عتبات البهجة، الكتيبة 101, راجعين ياهوى، موسى، ستات بيت المعادي، شقة فيصل.