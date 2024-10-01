نجوم الفن في حفل زفاف المخرج ياسر عطية والفنانة فاطمة عادل

ياسر رشاد - القاهرة - على رأسهم كريم فهمي وصلاح عبدالله وأشرف زكي ومدحت صالح.. احتفل مساء أمس المخرج ياسر عطية بزفافه على الفنانة فاطمة عادل شقيقة الفنان ميدو عادل، في إحدى الأماكن بمنطقة شبرامنت بحضور الأهل من العائلتين والاصدقاء.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على رأسهم أشرف زكي، مدحت صالح وكريم فهمي، وصلاح عبدالله، وصبري فواز ومحمد جمعة، وحسني شتا، وعصام عمر، ومصطفى أبو سريع، وأميرة أديب، ومصطفى غريب، أحمد كشك، وعايدة رياض، أحمد صيام، ومفيد عاشور، وعزت زين، وباتع خليل .

يذكر أن الفنانة فاطمة عادل قدمت مؤخرًا فيلم "ليه تعيشها لوحدك" إذ شاركت فيه مع عدد من الفنانين، منهم شريف منير، خالد الصاوي، أمينة شلباية، وسلمى أبو ضيف، والفيلم من تأليف أحمد عبد العزيز وإخراج حسام الجوهرى.



بينما شارك ياسر عطية كمساعد مخرج في عدد من الأعمال موخرًا وهما عتبات البهجة، الكتيبة 101, راجعين ياهوى، موسى، ستات بيت المعادي، شقة فيصل والعديد من الأعمال.