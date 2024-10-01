فرقة المسرح المصري تقدم عروضها ضمن فعاليات معرض الكتاب بنقابة الصحفيين

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فعاليات معرض الكتاب بنقابة الصحفيين وتحت رعاية الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين تقدم فرقة المسرح المصري عرضها المسرحي الجديد "الجوازة باظت" مساء الخميس المقبل ٣ أكتوبر وتفتح الستار في تمام السابعة والنصف مساء.

"الجوازة باظت" تأليف وإخراج ناصرعبدالحفيظ ويعد هذا العمل تجربته المسرحية الثالثة التي يفتتح بها عروضه وسط أبناء صاحبة الجلالة بعد رصيد كبير من العروض التي قدمها على خشبات المسرح المصري في قطاعية العام والخاص.

يقدم معرض الكتاب خصومات للرواد من الجمهور والصحفيين حيث يضم في فعالياته أبرز إصدارات دور النشر.

يذكر أن "الجوازة باظت" تقدم دعوتها العامة مجانا ضمن فعاليات معرض الكتاب الذي تقيمة نقابة الصحفيين بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين والذي تنظمه اللجنة الثقافية والفنية برئاسة الكاتب الصحفي محمود كامل عضو مجلس النقابة.

"الجوازة باظت" عرض يستكمل ثلاثية عروض مسرحية مكونة من ثلاثين مشهد تناقش قضية التفكك الأسري في إطار كوميدي غنائي استعراضي وهي قضية أصبحت تهدد المجتمع المصري والعربي بعد مسرحيتي "وجوه" و"متجوزين واللا" وهي تتكون من عشر لوحات متصلة منفصلة تطرح عدد من النقاط التي تناقش مسببات الطلاق وتكشف عن ثنائيات متكررة بين "هو وهي" مدتها الزمنية ساعة ونصف الساعة

يشارك بطولتها نخبة من عشاق المسرح على رأسهم الفنان القدير الملحن محمد عزت النجمة الشابة آية سليمان، الفنان القدير أحمد رحومه، الفنانة ريان هاشم، والمطربة الشابة فريدة حماد، بمشاركة الفنانين الشبان إسلام ماكي، ياسمين حامد، ميادة يحيى.

العرض فكرة جني ناصر تصميم دعاية نجلاء فتحي مخرج منفذ الكاتبة الصحفية أسماء عفيفي

تأليف وإخراج ناصر عبدالحفيظ.