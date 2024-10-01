«بداية جديدة لبناء الإنسان».. افتتاح معرض دمنهور الـ7 للكتاب.. غدا

ياسر رشاد - القاهرة - معرض دمنهور للكتاب .. تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تفتتح وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لافتتاح معرض دمنهور السابع للكتاب، في الثانية عشر ظهر غدا ٢ أكتوبر، بمشاركة مجموعة من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات الوزارة، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتستمر فعالياته حتى يوم ١١ من الشهر ذاته.

كما يشارك في المعرض وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحيرة، وجهاز شئون البيئة، والأزهر الشريف بركن الفتوى، والكنيسة المصرية.

وتقدم الهيئة في المعرض مجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة من مختلف فروع المعرفة، بينها إصدارات مشروع طه حسين، وإصدارات سلسلة عقول، فضلا عن إصدارات تاريخ المصريين، وسلاسل التراث والنشر العام، وديوان الشعر المصري، واصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، وسلسلة الإبداع العربي، وغيرها من الإصدارات، كما تقدم مجموعة كبيرة من الإصدارات بأسعار رمزية تبدأ من جنيه وصولا إلى 20 جنيها.

برنامج ثقافي



ويرافق المعرض برنامج ثقافي، يشارك فيه مجموعة كبيرة من الكتاب والمبدعين والمفكرين والشعراء بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة للأطفال.

ويأتي المعرض للتأكيد على أهمية القراءة وتغذية العقل بالثقافة والعلوم ودور القراءة في تشكيل وبناء الإنسان المصري، وتعكس الدورة السابعة لمعرض دمنهور للكتاب الاهتمام باستمرارية المعرض، والذى يأتي في ظل احتفالات قومية مهمة، من بينها العيد القومي للمحافظة، وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ومثل هذه المعارض تحرص على فكرة رفع الوعى بالقراءة، واتاحة الكتاب لكل الشعب المصري في كل محافظات الجمهورية بأسعار مناسبة.