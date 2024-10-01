فن ومشاهير

الكاتب يوسف القعيد في ضيافة قنوات CBC غدًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي عبدالله يسري، يوم غد الأربعاء الكاتب يوسف القعيد في أمسية ثقافية جديدة على قناة "CBC" وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويوسف القعيد أديب وقصاص مصري معاصر ولد بالبحيرة، اهتم بالتعبير عن المحيط القروي المصري وما يتصل به من قضايا وعرف بنبرته السياسية الناقدة عرضت بعض أعماله للمصادرة.

رواد الرواية

ويعتبر يوسف القعيد من رواد الرواية في مرحلة ما بعد نجيب محفوظ الذي ربطته به علاقة متينة، ومن مؤلفاته :  البيات الشتوي -  يحدث في مصر الآن-  الحرب في بر مصر-  القلوب البيضاء - وجع البعاد -  بلد المحبوب - لبن العصفور -  أطلال النهار.

dc897e9da6.jpg
d146ba110b.jpg
7947e085d9.jpg
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا