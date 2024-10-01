الكاتب يوسف القعيد في ضيافة قنوات CBC غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي عبدالله يسري، يوم غد الأربعاء الكاتب يوسف القعيد في أمسية ثقافية جديدة على قناة "CBC" وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويوسف القعيد أديب وقصاص مصري معاصر ولد بالبحيرة، اهتم بالتعبير عن المحيط القروي المصري وما يتصل به من قضايا وعرف بنبرته السياسية الناقدة عرضت بعض أعماله للمصادرة.

رواد الرواية

ويعتبر يوسف القعيد من رواد الرواية في مرحلة ما بعد نجيب محفوظ الذي ربطته به علاقة متينة، ومن مؤلفاته : البيات الشتوي - يحدث في مصر الآن- الحرب في بر مصر- القلوب البيضاء - وجع البعاد - بلد المحبوب - لبن العصفور - أطلال النهار.