أماني السويسي تطرح أحدث أغانيها "سيبتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة التونسية أماني السويسي أحدث أغانيها "سيبتك" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جاءت أغنية "سيبتك" باللهجة المصرية، وبقالب غنائي درامي، وهي من كلمات نادر عبدالله وألحان محمد عبية وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وأعربت أماني السويسي في بيان صحفي عن سعادتها بطرح أغنية "سيبتك"، كاشفةً عن أنها من الأغاني القريبة لها، إذ أنها تميل إلى هذا النمط الموسيقي والغنائي الذي يُؤثر بالجمهور.

يُذكر أن فيديو كليب أغنية "سيبتك" توقيع المخرج اللبناني فادي حداد وتم تصويره في لبنان، وظهرت خلاله أماني السويسي بأكثر من إطلالة.