شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيخ يطالب بوقف إطلاق النار على لبنان بعد دعمه للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم المصرى العالمى سامى الشيخ بوقف إطلاق النار على الأراضى اللبنانية، حيث نشر الشيخ صورتين على حسابه بموقع الصور إنستجرام التى علق عليهما قائلا: "175 ألف طفل أجبروا على النزوح من منازلهم فى جنوب لبنان، ووصل العديد منهم إلى الملاجئ وهم يعانون من علامات الضيق الشديد بسبب النزوح والقصف المستمر" وذلك بعدما سبق ودعم فلسطين.

وتابع الشيخ قائلا: "500 ألف شخص، أي ما يقرب من 10% من السكان، نازحون الآن، وقف إطلاق النار الآن".



سامى الشيخ على إنستجرام



سامى الشيخ

فى سياق متصل يلعب النجم المصرى العالمى سامى الشيخ دور البطولة في المسلسل الجديد صفحة بيضا أمام النجمة حنان مطاوع، وأشار الشيخ في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أنه يجسد شخصية تدعى "إياد" ضابط مباحث يحقق في جريمة قتل ضمن أحداث العمل الجديد.

وذلك بعدما انتهى الفنان المصرى العالمى سامى الشيخ من تصوير مشاهده في الفيلم الجديد Run، الذى تم تصويره بالكامل في بلدة باسكا، في كرواتيا، على أن يتم الإعلان قريب عن موعد طرح العمل عالميا، وسيقدم الشيخ شخصية إدريس، سائق المركب، الذى يواجه بعض الصعوبات مع وصوله لإيطاليا، والذى ستقلب مسار حياته فى العمل.

وذلك بعد أن لمع اسم سامى الشيخ في موسم دراما رمضان 2024، بشخصية برزك أميد في مسلسل الحشاشين أمام النجم كريم عبد العزيز، ومن إخراج دكتور بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال.