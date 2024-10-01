شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة الـ7 لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، والذي يرأسه الدكتور أشرف زكي ويديره الفنان سامح بسيوني، ومن المقرر انعقادها في الفترة من 9 حتى 20 أكتوبر، على مسرح النهار التابع للنقابة، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وسيعلن خلال المؤتمر قائمة المكرمين بالدورة السابعة، وكذلك أعضاء لجنة التحكيم وبرنامج العروض والورش التدريبية المصاحبة للفاعليات، وسيحضر المؤتمر عدد من نجوم الفن المصري وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وكان قد أعلن المهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي الذي عن العروض المشاركة في الدورة السابعة وهي : مسرحية" بلاك" من إخراج تغريد عبد الرحمن، ومسرحية" بيت اللعبة" إخراج محمد فريد، وعرض" العشاء الأخير" من إخراج إياد أمين، وعرض" العرض مستمر" من إخراج أحمد الرمادي، ومسرحية " إليستيس" من إخراج مارك نبيل، ومسرحية" طار فوق الجميع" من إخراج محمد صقر، ومسرحية " الشك" من إخراج أحمد حتحوت، ومسرحية" الزواحف" من إخراج محمد شحاتة.

ومسرحية " يوم سعيد سعادة" من إخراج عبد الله صابر، ومسرحية " سقوط حر" من إخراج محمد فرج الخشاب، ومسرحية "إيه كلاس" من إخراج محمود سليمان، ومسرحية " الزائر " من إخراج جاسمين أحمد، ومسرحية" مغلق للتحسينات" من إخراج أنس سمير، ومسرحية " ابن الشدة" من إخراج أحمد عبد الجواد، ومسرحية " بنت القمر" من إخراج إسراء أحمد، ومسرحية " الشقة" من إخراج يوركا، ومسرحية "السر" من إخراج محمد عبد الوارث، ومسرحية" 11:11” من إخراج محمد علاء، ومسرحية " الناس اللي في التالت" من إخراج علاء الوكيل. ومسرحية

12:12” من إخراج يوسف الأسدي.

ومسرحية" آل ويلر" من إخراج أمنية حسن، ومسرحية" رغبة تحت شجرة الدردار" من إخراج مارتينا عادل، ومسرحية "كارمن" من إخراج عمر محمد الحسيني، ومسرحية " مسرح الحياة" من إخراج بدر الأحمدي، ومسرحية " غرباء تماما" من إخراج مينا نبيل.