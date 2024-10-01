شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشيوى وداود حسين بلجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى بمهرجان ظفار المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

تشكلت لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى بالدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولى للمسرح، الذى من المقرر انطلاقه فى الفترة من 2 حتى 9 أكتوبر، من سبعة فنانين ومسرحيين على مستوي العالم، وهم الدكتور تيتو لوريفيس من الأرجنتين رئيساً للجنة، وعضوية كل من الفنان الدكتور أيمن الشيوي من مصر، والدكتور مرشد راقي من سلطنة عمان، الفنانة الأردنية أمل الدباس، والفنانة كارين ويترفيلد من إنجلترا، والفنان الكويتي داود حسين، والدكتور سامي الجمعان من الكويت.

ويقام مهرجان ظفار الدولي للمسرح تحت رعاية مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار والذي تنظمه بلدية ظفار بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح خلال الفترة من2 إلى 9 أكتوبر الجاري، حيث يشارك به 50 دولة وتقام فعالياته في كل من مسرح المروج و مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة ومسرح أوبار بالمديرية العامة للسياحة والتراث.

جدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة. فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.