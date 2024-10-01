شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجنة مشاهدة واختيار العروض للدورة الأولى لمهرجان ظفار المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

تشكلت لجنة مشاهدة واختيار العروض فى الدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولى للمسرح بسلطنة عمان، والذى سينطلق فى الفترة من 2 حتى 9 أكتوبر، من خمسة مسرحيين من مختلف دول العالم؛ وهم الدكتور سعيد السبابي من سلطنة عمان رئيساً للجنة، والفنان القدير عبد الله راشد من الإمارات، الناقد والكاتب الصحفي باسم صادق من مصر، الفنان ليفان خيتاجري، من چورچيا، والفنان جهاد الشنفري من سلطنة عمان.

وكان قد تقدم 250 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم، قامت لجنة المشاهدة باختيار 37 عرضاً مسرحياً من 50دولة حول العالم، في الست مسارات للعروض المسرحية وهي مسابقة العروض الكبرى، مسابقة العروض الجماهرية، ومسابقة مسرح الشارع ، ومسابقة المونودراما؛ ومسابقة المسرح الثنائي، ومسابقة الطفل والنشء.

ويقام مهرجان ظفار الدولي للمسرح تحت رعاية مروان بن تركي ال سعيد محافظ ظفار والذي تنظمه بلدية ظفار بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح خلال الفترة من2 إلى 9 أكتوبر الجاري حيث يشارك به 50 دولة وتقام فعالياته في كل من مسرح المروج و مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة ومسرح أوبار بالمديرية العامة للسياحة والتراث.

جدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة. فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.