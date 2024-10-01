شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داغر يحسم مصير مشاركة عاصى الحلانى ووائل جسار فى مهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الدكتور خالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية الـ32 مشاركة المطربين اللبنانيين عاصى الحلانى ووائل جسار بعد الأحداث الدامية التى يعيش فيها الشعب اللبنانى مؤخرا فقال فى تصريح لـ"الخليج 365" إن إدارة المهرجان لم تتسلم إلى الآن أى اعتذار سواء من النجمين اللبنانيين أو من أى مطرب آخر مشارك بالمهرجان وكل حفل يقام فى موعده.



عاصى الحلانى عاصى الحلانى



وائل جسار وائل جسار

ويشهد مهرجان الموسيقى العربية هذا العام تواجد عدد كبير من نجوم الطرب العربي بالمهرجان الذى يديره د. خالد داغر وامتزجت فيه ألوان غنائية تناسب جميع الأذواق كما تم تطعيم لون الغناء الشبابى ببرنامج حفلات المهرجان.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية 48 حفلاً غنائياً وموسيقيا، ويحى الفعاليات 78 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، وائل جسار (لبنان)، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، عاصي الحلاني (لبنان)، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.