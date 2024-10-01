احتفاءً بـ سيد درويش.. التفاصيل الكاملة لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية 32

ياسر رشاد - القاهرة - يُطلق مهرجان الموسيقى العربية دورته 32 بأمسية خاصة مع حكايات صوت الشعب سيد درويش، مع كبار نجوم الغناء ونخبة من أصوات الأوبرا.

يقام الحفل الجمعة 11 أكتوبر في الثامنة والنصف مساءً مع الفنان مدحت صالح والفنان لطفي بوشناق والفنانة لينا شماميان، بجانب مواهب الأوبرا الفنان محمد حسن

ويقدم عازف الكمان أحمد درويش صوليست متمبز أثناء الليلة الاحتفالية برفقة الفرقة الموسيقية للمايسترو أحمد عامر.

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.

نبذة عن سيد درويش

ولد سيد درويش في الإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 15 سبتمبر 1923. بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري. التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 وبدأت موهبته الفنية.

سافر سيد درويش إلى القاهرة وبزغ وقام بالتلحين لكافة الفرق المسرحية أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض وعلي الكسار، وكون ثنائية فنية مع بديع خيري أنتجت العديد من أفضل الأغاني التراثية الخالدة، وتوفي في عام 1923م عن عمر يناهز 31 عام.

تنوع إنتاجه الغنائي في حياته القصيرة من القوالب المختلفة العشرات من الأدوار وأربعين موشحا ومائة طقطوقة و 30 رواية مسرحية وأوبريت.