4 ورش في مجال الكتابة المسرحية بمهرجان آفاق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان آفاق عن عقد 4 ورش لكتابة المسرحية تبدأ الأربعاء 2 أكتوبر ضمن فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان دورة النجم "نور الشريف"، وتستمر حتى 16 أكتوبر بمركز آفاق .

ويقوم بالتدريب فيها كل من الكاتبة رشا عبد المنعم، والسيناريست محمد عسكر، والشاعر أحمد زيدان، والكاتب علاء الجابر، وذلك على هامش فعاليات المرحلة الأولى من عروض المهرجان التي تقدم بمسرح آفاق بمشاركة 44 عرض مسرحي تحت رعاية وزارة الثقافة.

4 ورش

قال المخرج أيمن غالي مدير مهرجان آفاق الفني : تعقد أربعة ورش على هامش عروض المهرجان في مجال الكتابة المسرحية تبدأ أولى الورش بماستر كلاس للكاتبة رشا عبد المنعم الأربعاء القادم 2 اكتوبر بقاعة 1 من 2 إلى 5 مساءً، وتحمل عنوان مصادر الكتابة – البحث عن فكرة، ويقدم الشاعر أحمد زيدان ماستر كلاس حول اشكاليات الكتابة والاخراج في مسرح الطفل للهواة والمستقلين، وذلك يوم الأربعاء 16 أكتوبر بقاعة2، أما ورشة الكاتب العراقي علاء الجابر فسوف يتم تحديد موعدها لاحقا لأنها سوف تتزامن مع فعاليات المرحلة الثانية من المهرجان .

وأضاف السيناريست محمد عسكر: أقدم على مدار ثلاثة لقاءات ورشة بعنوان وجهات نظر خاصة في قضية الكتابة المسرحية، وسوف يكون البرنامج كتالي، اليوم الأول من 4 إلى 6 مساء جلستين بينهما استراحة ، وسوف يتعرف المتدرب فيها على ماهيه الكتابة ومسئوليات الكاتب، ماهى الوظيفة ومامعنى تأليف والمسئوليات الواقعه على أكتاف المؤلف، في الجلسة الثانية سوف نتحدث حول الدراما وبعض الأسئلة المهمة "إزاى - متى - أين - لماذا "، ويتم طرح التفكير فى حدوته ما على كل الدارسين سيتم اختيار احداها لمناقشتها فى اللقاء التانى ..

وتابع عسكر: أما اليوم الثاني للورشة 4 ساعات على جلستين بينهما استراحة في الجلسة الاولى سوف نتعرف على أدوات الكاتب، وعملية التصنيع، ثم مناقشة القصة التي اختيرت ونشرح كيفية بناءها

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الاعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.