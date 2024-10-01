أميرة أديب وعصام عمر.. 20 صورة من حفل زفاف الفنانة فاطمة عادل بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة فاطمة عادل، شقيقة الفنان ميدو عادل، أمس الاثنين، بزفافها على المخرج ياسر عطية بمنطقة شبرامنت.

وشهد الحفل حضورعدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان أشرف زكي، ومدحت صالح، وعصام عمر، وصلاح عبدالله، وصبري فواز، ومصطفى أبو سريع، وأميرة أديب، ومصطفى غريب، وعايدة رياض وغيرهم.

يذكر أن الفنانة فاطمة عادل شاركت مؤخرًا في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة كلًا من شريف منير، خالد الصاوي، أمينة شلباية، وسلمى أبو ضيف، والفيلم من تأليف أحمد عبد العزيز وإخراج حسام الجوهرى.

وشارك ياسر عطية كمساعد مخرج في عدد من الأعمال أبرزهم عتبات البهجة، الكتيبة 101, راجعين ياهوى، موسى، ستات بيت المعادي، شقة فيصل.

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