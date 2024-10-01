شكرا لقرائتكم خبر عن صورة أشرف عبد الغفور تزين مدخل نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زينت صورة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، مدخل نقابة المهن التمثيلية، حيث ظهر برفقة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في الصورة وهما يحتضنان بعضهما.



صورة الراحل اشرف عبد الغفور

ويعقد مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، والذي يرأسه الدكتور أشرف زكي ويديره الفنان سامح بسيوني، ومن المقرر انعقادها في الفترة من 9 حتى 20 أكتوبر، على مسرح النهار التابع للنقابة، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وسيعلن خلال المؤتمر قائمة المكرمين بالدورة السابعة، وكذلك أعضاء لجنة التحكيم وبرنامج العروض والورش التدريبية المصاحبة للفاعليات، وسيحضر المؤتمر عدد من نجوم الفن المصري وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.