مسرحية "فارس يكشف المستور" لمحمد صبحي ترفع لافتة "كامل العدد" في أول أسبوعين من عرضها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

افتتح الفنان محمد صبحي مسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور"، وحقق العرض نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا، ورُفعت لافتة "كامل العدد" في كل الليالي التي عرضت فيها المسرحية لمدة أسبوعين من عرضها.

ويواصل الفنان محمد صبحي وفرقته "استديو الممثل" تقديم "فارس يكشف المستور" خلال أيام (الخميس والجمعة والسبت والأحد) من كل أسبوع، ويبدأ عرض المسرحية في الساعة السابعة مساء علي مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل

مسرحية "فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية بطولة النجم محمد صبحي، ويشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلى فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبو هيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.

مسرحية «فارس يكشف المستور» كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقي والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين