هبة عبد الغني: "جمال الست تبقى دماغها كبيرة.. مش تهتم بالفلتر والفيلر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قالت الفنانة هبة عبد الغني، إن جمال المرأة ومكسبها الحقيقي هو تحقيق النجاح لذاتها.

وأضافت "هبة"، في لقائها على فضائية "ألفا اليوم"، مع الإعلامية مروة صبري، اليوم الثلاثاء، قائلة: "جمال الست ومكسبها وتقلها الحقيقي تبقى دماغها كبيرة وعاقلة، لكن دلوقتي بتركز في الفلتر والفيلرز، والموضة ومش واخدة بالها تطور نفسها ومهاراتها ومش شكلها".

وتابعت: "أنا ضد يبقى اهتمام الست بالموضة والبوتكس بنسبة90% و10% تطوير مهارات، النجم نور الشريف من الدروس العظيمة اللي قالها للفنانين الشباب لازم تتعلم كل فترة حاجة جديدة".

وشاركت هبة عبد الغني، في مسلسل"حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

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