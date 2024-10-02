اختيار محمد عبد الله وكيل ثاني لنقابة المهن الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

اختير الدكتور محمد عبد الله ليكون وكيل ثاني لنقابة المهن الموسيقية التي يرأسها الفنان مصطفى كامل.

وأعرب الدكتور محمد عبد الله عن امتنانه وسعادته بثقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بعد اختياره وكيلاً للنقابة في جلسة إجرائية عقدها المجلس أمس الاثنين.

ووجه عبدالله الشكر الخاص للفنان مصطفى كامل، النقيب العام، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، معبّرًا عن أمله في أن يحقق النجاح في مهمته وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

وأشاد بالطفرة التي أحدثها الفنان مصطفى كامل في نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود النقيب العام وأعضاء المجلس والجمعية العمومية