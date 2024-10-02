بالصور.. سلمى أبو ضيف تستعرض حملها الأول وتعلق: "يشبه السكر"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استعرضت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف حملها الأول في أحدث ظهور لها بمدينة باريس الفرنسية.

ونشرت سلمى مجموعة صور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وهي تضع يدها على جنينها، وعلقت: "يشبه السكر".

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يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف احتفلت بحفل زفافها في يونيو الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء.

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