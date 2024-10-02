إلغاء الحفل وإيقاف التعامل.. رامي صبري يوجه رسالة تحذير إلى هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه المطرب رامي صبري رسالة تحذير إلى منصات الموسيقى وشركات تنظيم الحفلات.

ونشر رامي صبري تنويه عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "عند الإعلان عن حفل للفنان رامي صبري بمشاركة أحد الفنانين شامل "التذاكر - الدعوات - البنرات"، إذا تم عدم الالتزام باستخدام الصور بالشكل الطبيعي باعتبار مكانة الفنانة في الوطن العربي، وأخذ الموافقة من إدارة أعمال الفنان، بعكس العقد المتفق عليه، سوف يتم إلغاء الحفل فورا وعدم التعامل مرة أخرى مع الشركة المنظمة.

وأضاف: "إذا تم استخدام صور الفنان رامي صبري مع أي فنان آخر في أي منصة إلكترونية سواء فنية أو اخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق بحجمه وموافقته سوف يتم إيقاف التعامل نهائيًا".

ويستعد الفنان رامي صبري والفنان محمود العسيلي لإحياء حفلا غنائيا بالإسكندرية، يوم 7 أكتوبر المقبل.

من جانب آخر المطرب رامي صبري طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية من ألبومه الجديد "جامد كده كده"، والتي تحمل عنوان "كداب"، وذلك على منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

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