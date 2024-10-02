إلهام شاهين في افتتاح مهرجان المونودراما: "قلوبنا موجوعة على فلسطين ولبنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن استيائها لكثرة الحروب التي تضرب المنطقة العربية، وذلك خلال تكريمها فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.

ونشرت إلهام شاهين مقطع فيديو من كلمتها عن فلسطين ولبنان أثناء تكريمها في المهرجان، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام، وقالت: "مش عارفة أفرح أوي بالتكريم، وحولينا من كل مكان حروب وخراب ودمار، احنا كلنا في مصر والامة العربية قلوبنا مع فلسطين، مش بس فلسطين بتمر بظروف صعبة في اليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان وفي السودان".

وأضافت: "احنا في المنطقة العربية تعيش على صفيح ساخن، قلوبنا موجوعة ونفسي كلنا نوصل صوتنا للعالم كله، احنا شعوبنا العربية السلام ثم السلام، احنا مش شعوب تنادي بالحرب والحل بسيط حل الدولتين تبقى في دولة فلسطين ودولة إسرائيل موجودة، الحل بسيط وممكن يحصل وياريت العقلاء في العالم كله يضغط على نتنياهو اللي في كل كلامه استعلاء وغرور ومناداة بالحرب والقتل والتخريب والتدمير ".

وواصلت: "أكره الحروب .. و أتمنى وأنادى بالسلام والأمان لكل شعوب العالم .. مليارات يتم صرفها على الأسلحة والدمار و الخراب .. لو تم صرف هذه المليارات على ما يفيد الإنسان من علم و صحه و تقدم و جمال وحياة كريمة .. لكانت الحياة أجمل و أرقى".

انطلق، حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، والفنان هاني رمزي، والفنان محسن منصور، ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، والممثل التونسي منير العرقي، والفنان الفلسطيني غنام غنام.

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