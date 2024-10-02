سلمى أبو ضيف: سوف أتخذ الإجراءات القانونية ضد المتنمرين على حجم بطني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

قالت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المتنمرين على صورها الأخيرة

وكتبت: "التنمر على حجم بطني هو أمر مثير للاشمئزاز، لقد شعرت بالخجل من جسدي طوال الوقت بسبب نحافتي، والآن كم حجم بطني"

وتابعت: "أعتقد أن حملي لا ينبغي أن يمنعني من العمل أو القيام بأشياء خاصة بي، وأعتقد أنه لا ينبغي أن أخفي ذلك لأنه يؤذي بصرك، ببساطة لا تنظر"

واستكملت: "لقد التزمت الصمت منذ أن بدأت مسيرتي المهنية، والشيء المضحك أن الناس لا يصبحون ألطف أو ألطف أبدًا بل يصبحون أكثر قسوة، ولديهم الجرأة للتحدث عني بالسوء، وأنا لن أتسامح مع أي نوع من المضايقات أو العنف في الكلام تجاهي أو تجاه عائلتي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية"

وكانت الفنانة سلمى أبو ضيف قد نشرت صور لها ببطن مكشوف وهي تستعرض حملها، ما عرضها لانتقادات من متابعيها