شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عادل: استمتعت بمسلسل تيتا زوزو.. والعمل مع إسعاد يونس تجربة فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المخرجة شيرين عادل عن سعادتها بردود أفعال الجمهور الإيجابية على مسلسل " تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، والذى يعرض على قناة DMC وعلى منصة watch it وقالت في تصريح لـ"الخليج 365" إنها سعيدة بتجربة تيتا زوزو لافتة إلى أن العمل مع الفنانة القديرة إسعاد يونس يعتبر تجربة فريدة مؤكدة إنها اكتشاف كبير فهى فنانة تمتلك كل مقومات النجوم الكبار من حيث الموهبة والاحترام والالتزم وخفة الدم.

مسلسل تيتا زوزو مكوّن من 30 حلقة، ومن بطولة: إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، بسمة داود، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود (إسعاد يونس) أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائمًا التقرُّب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه، ولكن تقع اعتزاز دائمًا في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.