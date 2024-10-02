شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "انترفيو": فكرة المسلسل قائمة على كشف أمور مستخبية.. الطيب بيطلع شرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد خالد أمين، مخرج مسلسل انترفيو، مؤلفة المسلسل أمينة مصطفى، هي صاحبة الفكرة و"الاسكريبت" منذ البداية، مشيرا إلى أنها بنتها على فكرة "التشويق والرومانسية".

وأضاف خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "فكرة المسلسل قائمة على كشف حاجات طول الوقت، فتلاقي ناس طيبة وتطلع شريرة والعكس، وفي آخر حلقة نكتشف أن كان في لعبة شخصين ما هما اللي لعبوها".

وقال: "أنا علشان أقدر أفهم وأفك طلاسم المسلسل أخدت شوية وقت".