شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سارة نور عن دورها في مسلسل انترفيو: "مختلفة عن شخصيتي الحقيقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سارة نور، إن الشخصية التي تؤدي دورها في مسلسل انترفيو، تختلف كليا مع شخصيتها الحقيقية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "هي طالعة بتحب رامي، وهما قريبين وصحاب، وبتحاول تحاوط عليه لأنه برة ايديها، فبتغير عليه".

وقالت: "هي بتحبه، وعلى قد ما هي مسيطرة، مشاعرها قصاد رامي بتبان بسهولة، وبتغلس على الناس علشان غيرانة عليه".

وتابعت: "أنا كنت بلعب جمباز لمدة 14 سنة، جمباز إيقاعي، بيكون فيه مزيكا، وده أخد فترة طويلة من حياتي وكنت بتمرن كل يوم 5 ساعات، وعلشان كدة نفسي اعمل استعراض".