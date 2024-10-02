كارولين عزمي كاجوال وساندي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران اسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بشرى

شاركت الفنانة بشرى متابعيها، صورة جديدة لها وظهرت برفقة زوجها خالد حميدة، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

ياسمين جمال

نشرت الفنانة ياسمين جمال، صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ودعمت من خلالها الشعب اللبناني وعلقت: "من قلبي سلام بيروت".

زينة

ظهرت الفنانة زينة، بفستان كاجوال قصير، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

محمد إمام

شارك الفنان محمد إمام متابعيه، صورة من زيارة قديمة له بلبنان، ودعم من خلالها الشعب اللبناني وعلق: "لبنان"، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي برفقة صديقتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها توب وبنطلون باللون الأسود.

تامر هجرس

نشر تامر هجرس صورة جديدة له، أثناء استمتاعه بالعطلة الصيفية عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نور إيهاب

خطفت الفنانة نور إيهاب، الأنظار من خلال أحدث ظهور لها ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج أنيق.

ساندي

شاركت الفنانة ساندي، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان باللون الأسود، ووضعت أبرز ملامحها.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة مميزة، ارتدت خلالها عباءة سوداء ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل جمهورها.