شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صبرى: مسلسل "عمر أفندى" حقق نجاحاً كبيراً لم أتوقعه والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الفنان محسن صبرى، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على مسلسل عمر أفندى وشخصية تهامى الذى قدمها خلال العمل الذى عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

وقال محسن صبرى "الحمد لله المسلسل حقق نجاحا كبيرا لم أكن أتوقعه، حيث جذب عددا كبيرا من الجمهور، بفضل الأداء المتميز لأبطاله، وحبكته المشوقة التي تجمع بين الكوميديا والمغامرة، حيث أصبح حديث الجمهور ومحل اهتمام النقاد".

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.