شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تعرض فيلم بحبك بطولة تامر حسنى على شاشتها بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ منصة watch it الإلكترونية عرض فيلم "بحبك"، للنجم تامر حسنى عبر شاشتها، بداية من اليوم الأربعاء، حيث روجت المنصة للعمل خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم "بحبك"، يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، وشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.

وتدور أحداث فيلم "بحبك" حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وانتهى تامر حسنى مؤخراً، من تصوير أحدث أفلامه "رى ستارت"، والتى تشارك فيه أيضا النجمة هنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا ومحمد ثروت وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل.