شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثانى من فيلم Inside Out يحقق مليارا و690 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأنيميشن Inside Out إلى مليار و690 مليونا و680 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 14 يونيو الماضى، والعمل من إنتاج شركة ديزنى.

وانقسمت إيرادات فيلم Inside Out 2 بين 652 مليونا و953 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، ومليار و37 مليونا و726 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويأتى العمل استكمالا للجزء الأول منه، الذى عرض بعنوان "Inside Out"، ودارت أحداثه حول العديد من المشكلات التى تتعرض لها فتاة صغيرة مع عائلتها ومع المجتمع المحيط بها، ويصور الفيلم العواطف والمشاعر الإنسانية التى تشعر بها الفتاة من خلال الغوص داخل عقلها، وما يدور به، ويقوم بالأداء الصوتى لشخصيات فيلم "Inside Out" عدد كبير من النجوم، منهم ديان لين وإيمى بوهلر وكايل ماكلاشلان وبيل هادر وفيليس سميث وكايتلين دياس، مدة عرض الفيلم 94 دقيقة.

ويستكمل العمل رصد مشاعر الطفلة الصغيرة والتى أصبحت مراهقة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: كيلسى مان وﺗﺄﻟﻴﻒ ميج ليفوف وبطولة ديان لين ومايا هوك وتوني هال وإيمى بويلر وليزا لابيرا وفيليس سميث.

عرض الفيلم الجزء الأول من فيلم "Inside Out" لأول مرّة فى الدورة الـ68 لمهرجان كان السينمائى ولم يدخُل ضِمنَ المُنافَسة، وعرض فى 19 يونيو 2015 فى الولايات المُتّحدة، وبدأ عَرضُه فى 6 أغسطس فى دور العرض فى الشرق الأوسط مُدبلجاً ومُترجمًا، وقد تلقّى الفيلم مُراجعات إيجابيّة وحازَ على إعجابِ النُقّاد والجمهور على حَدٍ سواء.