شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغنية بداية مسلسل Slow Horses والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل الكثيرن من متابعى مسلسل Slow Horses للنجم العالمى جارى أولدمان عن الأغنية التي يتم سماعها في مقدمة العمل، وذلك بالتزامن مع عرض حلقات الموسم الرابع من سلسلة Slow Horses، على منصة أبل، حيث ستعرض الحلقة الخامسة وقبل الأخيرة من الموسم في 2 أكتوبر المقبل.

والأغنية هى "Strange Game"، التى كتبت خصيصًا للمسلسل من قبل ميك جاغر من فرقة The Rolling Stones، إلى جانب الملحن دانييل بيمبرتون.

جاغر من محبى سلسلة الكتب الأصلية التى اقتبس منها المسلسل، وعندما اقترب موعد عرض الموسم الأول فى أبريل 2022، اتصل به بيمبرتون لطلب مساهمته.



Slow Horses

وكانت أعلنت منصة Apple عن إضافة بطلين جديدين إلى سلسلة Slow Horses، وهما أوليفيا كوك وجوناثان برايس، اللذان سينضمان إلى جارى أولدمان وكريستين سكوت توماس وجاك لودين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline"، على أن يتم تصوير موسمين متتاليين دفعة واحدة من العمل، وطرحهما بالتتابع على المنصة.

مسلسل Slow Horses، مبنى على روايات الجاسوسية التي كتبها ميك هيرون، حيث يتبع مجموعة من عملاء المخابرات البريطانية بقيادة جاكسون لامب (أولدمان)، ويتم تصويرالمسلسل حاليًا في المملكة المتحدة.