شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا وصف متابعو Industry الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث من Industry ليلة 30 سبتمبر الماضى، ووصفها متابعو العمل بأنها حلقة من أفضل حلقات التليفزيون على الإطلاق.

ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى أشاد المعجبون بالحلقة الأخيرة من الموسم الثالث من Industry، حيث كتب أحد المعجبين: "لقد عرض مسلسل Industry واحدة من أعظم نهايات المواسم التى شاهدتها على الإطلاق"، بينما وصفها آخر بأنها "واحدة من أفضل حلقات التليفزيون المهمة"، وقال ثالث على الحلقة الخيرة من الموسم الثالث من Industry "مسلسل تليفزيوني جيد بشكل لا يصدق"، بينما أضاف رابع أن "السلسلة لم تخيب الآمال".

كما شارك الممثل المصرى البريطاني فادى السيد في الموسم الثالث من سلسلة Industry، التي بدأ عرضها يوم 11 أغسطس الماضى على شبكة HBO، ويلعب السيد شخصية علي المنصور في السلسلة التليفزيونية.

كما يلعب الفنان العالمى كيت هارينجتون دور السير هنرى موك، رئيس شركة الطاقة الخضراء، فى الموسم الثالث من مسلسل Industry، وذلك بعد أن أعلنت شبكة HBO عن طرح الموسم الثالث من السلسلة يوم 11 أغسطس الماضى، على أن يتكون الموسم الجديد من 8 حلقات تطرح بشكل أسبوعى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale.

تدور قصة مسلسل Industry حول مجموعة من الخريجين الشباب الذين يتنافسون على عدد محدود من الوظائف الدائمة في أحد البنوك الاستثمارية المرموقة في لندن، الخريجين الخمسة يأملون في العمل في Pierpoint & Co هم الأمريكي هاربر ستيرن (هيرولد)، صبي الحزب روبرت سبرينج (لوتي)، ياسمين كارا حناني (أبيلا)، هاري دهار (نزوان)، وجوس أوجسطس ساكي (جونسون)، خريج إيتون وأكسفورد.