عشاق أفلام Jurassic Park في انتظار انطلاق الجزء السابع

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق سلسلة أفلام Jurassic Park موعد انطلاق عرض الجزء السابع، بطولة سكاريت جوهانسون، والذي انتهى تصويره مؤخرًا ومقرر أن يعرض بداية العام المقبل بجميع دار العرض العالمية.

قصة 7 Jurassic Park



تدور أحداث فيلم Jurassic Park 7 في إطار من الأكشن والمغامرة والخيال العلمي، ويحتوي على العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة، وتقع أحداثه بعد خمس سنوات من أحداث فيلم Jurassic World Dominion، حيث أثبتت بيئة الكوكب أنها غير مؤهلة لعيش الديناصورات بها، وتعيش الديناصورات المتبقية في بيئات استوائية معزولة ذات مناخات تشبه تلك التي ازدهرت فيها ذات يوم.

Jurassic World Rebirth



تجسد سكارليت جوهانسون خلال أحداث الفيلم شخصية خبيرة العمليات السرية الماهرة زورا بينيت، والتي تم التعاقد معها لقيادة فريق ماهر في مهمة سرية للغاية لتأمين المواد الجينية من أضخم ثلاثة ديناصورات في العالم، وتواجه سكارليت أزمات عديدة بالعمل، بسبب مقابلتها لعائلة مدنية، مما ينتج عنه انقلاب رحلة القوارب الخاصة بها بسبب غزو الديناصورات المائية.

ويجد الأبطال أنفسهم جميعًا عالقين على جزيرة، حيث يواجهون اكتشاف شرير وصادم كان مخفيًا عن العالم لعقود من الزمن، ويحاولون حل العديد من الألغاز.

Jurassic World Rebirth



7 Jurassic Park



يطرح الجزء السابع بعنوان Jurassic World Rebirth، وهو يمثل الجزء الرابع من أفلام Jurassic World التابعة للسلسة الأصلية والتي حققت نجاحًا كبيرًا حول العالم منذ أن عُرض الجزء الأول منها في عام 1993.

Jurassic World Rebirth

موعد عرض Jurassic World Rebirth



وبدأ التحضير للجزء السابع من الفيلم في يناير من العام الجاري 2024، واستغرق التصوير 3 أشهر بداية من يونيو إلى سبتمبر الماضي في أكثر من دولة، أبرزهم: تايلاند ومالطا والمملكة المتحدة، ومن المقرر عرضه يوم 2 يوليو من العام المقبل 2025.