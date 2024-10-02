شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان حفلى عاصى الحلانى بمهرجان الموسيقى العربية الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبنانى عاصى الحلانى حفلين ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى نسخته الـ32، الأول على مسرح النافورة بدا الأوبرا المصرية يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر بمصاحبة فرقة الحنفى بقيادة المايسترو هشام نبوى، والحفل الثانى على مسرح سيد درويش بدر أوبرا الإسكندرية يوم الخميس 17 أكتوبر.

وتتضمن الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية 48 حفلاً غنائياً وموسيقيا، ويحى الفعاليات 78 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، وائل جسار (لبنان)، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، عاصي الحلاني (لبنان)، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن)

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.