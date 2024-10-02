شكرا لقرائتكم خبر عن اشتهر بأغانى عبد المطلب.. محطات فؤاد زبادى قبل تكريمه بمهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنان المغربى فؤاد زبادى من نجوم الطرب العربى الذى يتميز بصوت وأداء مختلف أدى إلى وصوله الى قلوب معظم الجمهور العربى فى كل مكان، وكشفت اللجنة العليا لـ مهرجان الموسيقى العربية الـ32 تكريمه على هامش فعاليات المهرجان، ويستعرض ”الخليج 365” أهم محطاته الفنية التى أدت إلى تكريمه.

الفنان فؤاد زبادى هو موسيقار مغربي من مواليد 1955 لأسرة محافظة ومتدينة بمدينة مكناس بالمغرب، يشتهر بقوة صوته واتساع طبقاته ما يمكنه من أداء أصعب القطع الموسيقية، كما اشتهر فترة طويلة بأدائه لأغانى الفنان الراحل محمد عبد المطلب، ما أكسبه شهرة واحتراماً لدى النخبة الثقافية والفنية المصرية.

كان والده علال زبادي عاشقاً للفن، متخصصاً في جمع آلات التسجيل والأغاني القديمة، أما جد أمِّه الحاج بن عيسى، فكان من منشدي فنّ الملحون التراثي المغربي ما جعله يبرز استعداداً للغناء وحساسية فنية في سن مبكرة، تشبع خلالها بالطرب المغربي القديم لعباقرته آنذاك من أمثال محمد فويتح، وأحمد البيضاوي، والمعطي بن قاسم، وإسماعيل أحمد، وعبد الهادي بلخياط، والفنان وديع الصافي في فئة الموشحات مروراً بالأستاذ صباح فخري. فبالموازاة مع دراساته الجامعية في العلوم الطبيعية بفرنسا، أدرك زبادي ولعاً وشغفاً شديداً بالفن ما دفعه لتكريس نفسه كليا للموسيقى.

شارك فؤاد زبادي في العديد من الحفلات الموسيقية والمهرجانات الكبيرة مثل: حفلات دار الأوبرا المصرية، مهرجان المدينة تونس سنة 1999 و2000، مهرجان الرباط عام 2000، مهرجان الرشيدية، مهرجان وليلي الدولي، مهرجان موازين ،ايقاعات العالم، مهرجان جرش في الأردن، وستار أكاديمي المغرب العربي بحضور الفنان وديع الصافي، الذي ٱنبهر بأدائه الرائع. كما سجل العديد من الأعمال في الإذاعة والتلفزيون بالعالم العربي، إضافة إلى مشاركته في العديد من المهرجانات الخيرية، لعل أبرزها الحدث الفني الكبير تضامناً مع الشعب اللبناني والفلسطيني الذي نظم بساحة الهديم بمسقط رأسه مدينة مكناس، بمشاركة ضخمة لعدد من الفنانين المغاربة والعالميين.

في 14 أبريل 2007 تم تكريمه الموسيقار بمسقط رأسه مكناس، بالمغرب خلال أمسية جماهيرية كبيرة تسمى "نغمة وأتاي" بتث على القناة الأولى المغربية، بحضور عدد من الضيوف أبرزهم الممثلة المصرية هالة صدقي، الممثلة المغربية حنان الإبراهيمي، المخرج المغربي حميد بناني، والفنانين المغربيين نادية أيوب والفنانة المكناسية حياة بوخريص.