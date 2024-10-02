بعد تصريحاتها الأخيرة.. نجوى فؤاد تتصدر محركات البحث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر اسم الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد تريند محركات البحث على موقع “جوجل”، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة خلال لقائها في برنامج “صبرنا ونوليا” المذاع عبر شاشة قناة “TEN”.

وقالت نجوى عن الشائعات التي انتشرت حول تأمينها على قدميها: “يارتني عملت كده غبية، عملت عملية في رجلي وكله من جيبي، رجلي كانت ملفتة للنظر، لو كنت أمنت كان زماني أخذت منهم مبلغ عظيم”.

وتحدثت عن الزواج قديمًا: “الحياة الزوجية زمان كانت جميلة جدًا بس أنا كنت غاوية الفن، الرجل زمان كان سي السيد فعلًا، إنما دلوقتي بعد شهرين تلاتة بيطلق”.

نجوى فؤاد من أشهر نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي، شاركت أيضا كممثلة في عدد كبير من الأفلام، وقامت بإنتاج عدد منها، من أشهر أفلامها: حد السيف، حافية على جسر الذهب، وداعا يا حب، فرقة المرح، إسماعيل ياسين في الطيران.