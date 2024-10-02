شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 14.. نقل فاتن إلى المستشفى ودخولها فى غيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث فى الحلقة الرابعة عشر من مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى، حيث يتم نقل فاتن (رحاب الجمل) إلى المستشفى بعد ضرب زوجها ياسر (وليد فواز) لها على رأسها، ويخبر الطبيب المعالج، ليلى (إيمان العاصى) ووالدها أن فاتن دخلت فى غيبوبة لإصابتها بضربة قوية على رأسها، فى حين يذهب ياسر للاختباء فى منزل والده (صبرى عبد المنعم).

وعلى الجانب الآخر تصر بريهان (فرح يوسف) على ترك المنزل، لكن زوجها أكرم يحاول بكل الطرق إرجاعها عن قراراها، ويخبرها بأنه سيترك المنزل ويضع لها منوّما فى القهوة، ويخبرها بأن شقيقها وليد (هانى عادل) الذى تريد توكيله بإدراه نصيبها فى الشركة كان يسرقها طوال الفترة الماضية، وعرض عليها الأوراق التي تثبت ذلك، وبعدها تنام بريهان ويغادر أكرم المنزل.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.