خاص| بعد عودة كزبرة للغناء هل ألغت نقابة الموسيقيين قرار منعه ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد طرح مؤدي أغاني المهرجانات كزبرة، مؤخرا، ألبوم بعنوان "الفرح"، ما هو موقف نقابة المهن الموسيقية من عودته للغناء؟

كزبرة واسمه الأصلي أحمد خالد بحر، طرح في سبتمبر الماضي، ميني ألبوم "الفرح"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وقناته في موقع يوتيوب، وضم 4 أغاني، هي رزمة، وفرحي، وأرانب، وحبيبي.



وجاءت عودة كزبرة إلى الغناء، بعد حوالي عام من تصاعد أزمة فيديو كليب وكلمات أغنية له بعنوان " عليا الطلاق كله بيكدب"، والتي وصلت إلى حد تقديم بلاغ ضده للنيابة العامة.

أحمد أبو المجد "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، رد على سؤال عن موقف النقابة من عودة "كزبرة"، وهل تمت بموافقة مجلس الإدارة؟

وقال أحمد أبو المجد: "لا لم تتم عودته بموافقة من النقابة".



الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أصدر فى أغسطس 2023، قرار بإيقاف "كزبرة"، ومنعه من العمل عقب طرحه أغنية بعنوان "عليا الطلاق كله بيكدب".

وطالب النقيب الشئون القانونية، بتقديم بلاغ في النيابة العامة ضده، بتهمة إهانة وتحقير د.أحمد زويل، وإبلاغ الرقابة بشان تقديمه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء على الإقرار والتعهد الموقع من المؤدي.