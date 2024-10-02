إسعاد يونس تروج للحلقة القادمة من "صاحبة السعادة": تفتكروا مين ضيوفي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شوقت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، جمهورها لضيوفها في الحلقة القادمة من برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة قناة "DMC".

ونشرت إسعاد صورة تجمعها بضيفتيها ولم تظهر وجهيهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"تفتكروا مين ضيوفي في الحلقة الجاية".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "إيمان العاصي وبنتها، إيمان العاصي وريتاج، عسولة، مبتكبريش، إيمان العاصي ورحاب الجمل، شكلك حلو".

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس، يعرض لها مسلسل "تيتا زوزو"، بطولة كلًا من بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

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