موعد عرض مسلسلات سيب وأنا سيب وأزمة مُنتصف العمر على MBC مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت شبكة قنوات MBC مصر حملة إعلانية ضخمة شملت العديد من الميادين الرئيسية بالقاهرة للإعلان عن الموسم الجديد من المُسلسلات والبرامج التي تنطلق عبر شاشتها في عرضها الأول يومياً في تمام الساعة "التاسعة مساءً".

سيب وأنا أسيب

وتم تخصيص موعد التاسعة مساءً يومياً لعرض دراما جديدة متنوعة خلال الموسم الجديد علي قناة MBC مصر، وضمت الإعلانات المتنوعة الإعلان عن العرض الأول للمُسلسل التشويقي "سيب وأنا سيب" بطولة أحمد السعدني، هنا زاهد، آيه سماحة، عارف عبد الرسول، محمد جمعة، محمود البزاوي، هنادي مهنا، وآخرين.. وهو من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج وائل إحسان، والذي يبدأ عرضه يوم 22 أكتوبر.

نقطة سوداء

كما تم الإعلان عن عرض الدراما الإجتماعية المُميزة "نقطة سوده" بداية من 5 نوفمبر المُقبل، وهو من بطولة أحمد فهمي، أحمد بدير، أحمد مجدي، سوسن بدر، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف محمد محرز، أمين جمال، وإخراج، محمد أسامة.

أزمة منتصف العمر

وكانت قناة MBC مصر، قد بدأت أمس العرض الأول للدراما الإجتماعية الجريئة "أزمة مُنتصف العمر" بطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، رشدي الشامي، رنا رئيس، ركين سعد، هند عبد الحليم، عمر السعيد، هاجر عفيفي، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج كريم العدل.

آراب جوت تالنت

بينما تم الإعلان عن إطلاق الموسم السابع من برنامج المواهب الأشهر "آراب جوت تالنت" والذي يضم لجنة تحكيم مكونة من النجم ناصر القصبي والفنانة نجوي كرم والكوميديان الساخر باسم يوسف، والذي يبدأ عرضه يوم 16 أكتوبر المُقبل.

مواعيد وأيام العروض

يُعرض مُسلسل "سيب وأنا سيب" على MBC مصر الثلاثاء 22 أكتوبر الساعة 9:00 مساءً.

يُعرض مُسلسل "نقطة سوده" على MBC مصر الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 9:00 مساءً.

يُعرض مُسلسل "أزمة مُنتصف العمر" على MBC مصر بداية من الثلاثاء 1 أكتوبر الساعة 9:00 مساءً.

يُعرض برنامج "آراب جوت تالنت" على MBC مصر الأربعاء 16 أكتوبر الساعة 10:00 مساءً.