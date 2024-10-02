وفاة الشاعر محمد الشحات الرجحى عن عمر يناهز 70 عاما

ياسر رشاد - القاهرة - فقدت الصحافة المصرية، قبل قليل الكاتب الصحفي المتميز بجريدة الاخبار الذى غيبه الموت قبل قليل الشاعر الكبير محمد الشحات الراجحى عن عمر يناهز الـ 70 عاما.

الشاعر الكبير محمد الشحات

الشاعر محمد الشحات الرجحى فى سطور



الشاعر الكبير محمد الشحات هو أديب ومفكر وشاعر وناقد مصري. ساهم في مختلف الفنون (شعر - قصة - مسرح - مقال - القصة الشاعرة)، وكذلك الرسم والعزف على آلة الناي، هذا فضلاً عن ابتكاره فن القصة الشاعرة، وتأسيسه جمعية دار النسر الأدبية، واكتشاف ورعاية عدد كبير من المواهب في العديد من مجالات، وغير ذلك من آرائه السياسية والاجتماعية ودوره البارز من خلال حرفه في ربيع الثورات العربية، وخصوصاً ثورة مصر.. وكان هو المؤسس للمؤتمر العربي للقصة الشاعرة، وهو مؤتمر سنوي، كما أسس مهرجاناً أدبياًّ بعنوان «لا حجر على فكر»، ونادى بتفعيل العمل الأهلي والاجتماعي في تطوير الأمم، وله عدد من المحاضرات بعنوان «القيادة والتفكير الإبداعي»، وصدر له بحدود أربعين كتاباً ما بين الشعر والنقد والقصة القصيرة والقصة الشاعرة والمسرح والمقالات.



الشاعر الكبير محمد الشحات الراجحى هو نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم، ولد عام 1954 - بقرية الضهرية - شربين – دقهلية، تخرج فى كلية الآداب - قسم اللغة العربية - جامعة القاهرة، عضو مشتغل بنقابة الصحفيين، عضو باتحاد الكتاب – وعضو بمجلس إدارته في الدورة السابقة، عضو مجلس أمناء جمعية مصطفى وعلى أمين (ليلة القدر)، نشرت قصائده في معظم الصحف والدوريات الثقافية والأدبية بمصر والوطن العربي، له مشاركات أدبية في الملتقيات والمؤتمرات الثقافية منذ مطلع السبعينيات خاصة مع صدور ديوانه الأول (الدوران حول الرأس الفارغ عام 1974)

فاز بعدة جوائز أهمها جائزة مصر للشباب عام 1978 ، مارس العمل الصحفي في العديد من الصحف والمجلات الأدبية فى مصر والوطن العربي، واستقر في دار أخبار اليوم، حيث يعمل في جريدة أخبار الرياضة، كما أنه كان أحد مؤسسي مجلة (مصرية) التي كانت تصدر في مصر أوائل السبعينيات.