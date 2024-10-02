إيمان العاصي وابنتها وعائلة أميرة أديب ضيوف صاحبة السعادة (صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس خلال الأسبوع المقبل مجموعة من النجوم ببرنامجها صاحبة السعادة الذي تقدمه على قناة "dmc" يومي الإثنين والثلاثاء.
ضيوف صاحبة السعادة
وتحل في حلقة يوم الإثنين 7 أكتوبر الفنانة إيمان العاصي ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع ابنتها ريتاج، في حديث عن الفن والأسرة.
وفي حلقة الثلاثاء 8 أكتوبر يستضيف صاحبة السعادة الفنانة أميرة أديب ووالدها المخرج عادل أديب ووالدتها الفنانة منال سلامة.
صاحبة السعادة يذاع يومي الإثنين والثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.