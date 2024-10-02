خالد الصاوي عن كلبه: "بقول يارب لو ليا نصيب في الجنة يجمعني بيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حل الفنان خالد الصاوي ضيفًا ببرنامج "AB TALKS" تقديم الإعلامي أنس بوخش.

وتحدث "الصاوي" خلال لقائه عن تبنيه الكلاب بعد تأخره في الإنجاب: "ربنا ما أرادش إننا نخلف بس عندنا كلاب، كان في وقت عندنا 9 كلاب دول ولادنا، ودلوقتي عندنا 4، عمرنا ما كان عندنا كلاب لما اتأخرت الخلفة، فمراتي قالت نجيب كلب صغير وأنا كنت عايز كلب كبير بس الشقة كانت صغيرة".

وتابع: "الكلب ده عملناله 20 أغنية، ألفنا ولحنا 20 أغنية، كان بني آدم زكي جدًا، عودناه أنه يبقى ليه شخصية مستقلة، وبعدين جبنا كلاب بلدي، وبقول يارب لو ليا نصيب في الجنة اجمعني بيه".

ووجه له الإعلامي أنس بوخش سؤالًا: "ما فكرت تتنبى أو تربي يتيم"، ليرد عليه الصاوي قائلًا: "كان ليا تجربة مع الموضوع ده في سنة 86 أو 85، حصل وقتها أحداث كان اسمها أحداث الأمن المركزي كان انفلات من بعض المجندين، في الوقت ده كان في حظر تجول، كنت قاعد أنا وواحد صاحبي عندي، فكان في دوشة تحت في العمارة، نزلنا نشوف في إيه، اللي حصل عربية جريت رمت بيبي وطارت".

وأضاف: " أخدنا البيبي وطلعنا بيه القسم، وبعدين دار الأيتام وبقيت أشوفها كل أسبوع وأجيبلها لبس، فكرت أن أنا اتبناها وتعيش معانا، وبعدين البنت توفت، تعبت من البكا عليها بس قولت ربنا رحمها من العالم القاسي، وفكرة القرار مش سهل لازم تعمله وإنت متأكد منه لأن مش هينفع ترجع فيه".

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