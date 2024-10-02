تعرف على موعد حفل رامي صبري بالجامعة الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي، للاحتفال بالطلبة الجدد والخريجين، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر الموافق يوم الجمعة بحديقة الأسرة.

وروج رامي لحفله ونشر البوستر الدعائي الخاص بها، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق طلاب الجامعة الصينية، هنتقابل سوا في حفل كبير يوم الجمعة في فاميلي بارك، عشان نحتفل بانضمام الدفعات الجديدة ونجاح الخريجين".

يذكر أن المطرب رامي صبري طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية من ألبومه الجديد "جامد كده كده"، والتي تحمل عنوان "كداب"، وذلك على منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

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