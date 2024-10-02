3 مسلسلات وموسم جديد من آراب جوت تالنت.. إم بي سي مصر تشعل حماس جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت شبكة قنوات "MBC مصر"، عن الموسم الجديد من المُسلسلات والبرامج التي تنطلق عبر شاشتها في عرضها الأول يومياً في تمام الساعة "التاسعة مساءً".

وتم تخصيص موعد التاسعة مساءً يومياً لعرض دراما جديدة متنوعة خلال الموسم الجديد، وتم الإعلان عن العرض الأول لمسلسل "سيب وأنا سيب" بطولة أحمد السعدني، هنا زاهد، آية سماحة، عارفة عبد الرسول، محمد جمعة، محمود البزاوي، هنادي مهنا، وهو من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج وائل إحسان، والذي يبدأ عرضه يوم 22 أكتوبر.

كما تم الإعلان عن عرض الدراما الاجتماعية المُميزة "نقطة سودة" بداية من 5 نوفمبر المُقبل، وهو من بطولة أحمد فهمي، أحمد بدير، أحمد مجدي، سوسن بدر، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد محرز، أمين جمال، وإخراج، محمد أسامة.

وكانت قناة "MBC مصر"، قد بدأت أمس العرض الأول للدراما الاجتماعية "أزمة مُنتصف العمر" بطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، رشدي الشامي، رنا رئيس، ركين سعد، هند عبد الحليم، عمر السعيد، هاجر عفيفي، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج كريم العدل.

بينما تم الإعلان عن إطلاق الموسم السابع من برنامج المواهب الأشهر "آراب جوت تالنت" والذي يضم لجنة تحكيم مكونة من النجم ناصر القصبي والفنانة نجوي كرم والكوميديان الساخر باسم يوسف، والذي يبدأ عرضه يوم 16 أكتوبر المُقبل.

يُعرض مُسلسل "سيب وأنا سيب" على" MBCمصر" الثلاثاء 22 أكتوبر الساعة 9:00 مساءً. يُعرض مُسلسل "نقطة سوده" على" MBCمصر" الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 9:00 مساءً. يُعرض مُسلسل "أزمة مُنتصف العمر" على" MBCمصر" بداية من الثلاثاء 1 أكتوبر الساعة 9:00 مساءً. يُعرض برنامج "آراب جوت تالنت" على" MBCمصر" الأربعاء 16 أكتوبر الساعة 10:00 مساءً.