شكرا لقرائتكم خبر عن من حب ودلع إلى آخر الدنيا.. تعرف على محطات ماجدة الخطيب الفنية بذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة ماجدة الخطيب، التى تعد من أبرز الفنانات اللاتى شاركن فى بطولات متنوعة ومختلفة، ونجحت فى الوصول إلى القمة فى وقت قصير فى ظل منافسة شرسة وقوية مع نجمات لامعات، وفى ذكرى ميلادها نستعرض فى هذا التقرير أبرز محطاتها الفنية التى استمرت لسنوات بأدوار مهمة ومميزة.

بدأت ماجدة الخطيب مشوراها الفنى فى عام 1960 من خلال دور صغير فى فيلم "حب ودلع"، ثم شاركت فى فيلم "لحن السعادة"، وبعد ذلك بـ10 أعوام، وتحديداً عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام فى فيلم "دلال المصرية" والذى لفتت إليها الأنظار بهذا الدور، وكان بمثابة انطلاقتها الحقيقية فى عالم الفن، بعدما اشتهرت لدى الجمهور ونالت اهتمام النقاد.

واستمرت نجوميتها فى البروز أكثر، وبعدها بعامين وتحديداً فى عام 1972 قدمت أول عمل من إنتاجها بعدما أنتجت لنفسها فيلم "امتثال"، وحصلت به على جائزة التمثيل الهرم الذهبي، وخلال مسيرتها الفنية شاركت في أكثر من 55 عملاً سينمائياً وتليفزيونياً.

ومن أشهر أفلامها بالسينما المصرية، مشاركتها بفيلم ثرثرة فوق النيل الذى يعد أحد أبرز العلامات فى مشوارها بصحبة مجموعة كبيرة من النجوم مثل أحمد رمزى، عادل أدهم، عماد حمدى، سهير رمزى، ميرفت أمين، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم، أما على صعيد الدراما فقدمت أعمالاً عديدة، آخرها كان مسلسل "لا أحد ينام في الإسكندرية" مع ماجد المصري، أما آخر عمل لها في السينما فكان فيلم "آخر الدنيا" بطولة نيللي كريم.