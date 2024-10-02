شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزي أول من أعلن عودة دانيال داي لويس للتمثيل.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع IMDB عن عودة النجم العالمى دانيال داي لويس من اعتزاله، في فيلم جديد من المحتمل أن يطرح تحت اسم Avelyn، من إخراج ابنه رونان داي لويس، بالإضافة إلى ظهوره في موقع تصوير مع النجم العالمى شون بين الذى يشاركه بطولة العمل.

ولكن في ينايرالماضى، حضر داي لويس بشكل مفاجئ في حفل توزيع جوائز المجلس الوطني للمراجعة، لتكريم مخرج فيلم Gangs Of New York، مارتن سكورسيزي.

ووفقًا لمجلة Variety، أشار سكورسيزي إلى عودة داي لويس إلى صناعة السينما من جديد في خطابه، حيث شكر داي لويس على تقديم الجائزة له، وصرح سكورسيزى قائلا:"لقد صنعنا فيلمين معًا وهي واحدة من أعظم تجارب حياتي، وربما لايزال هنالك وقت لفيلم آخر، داي لويس الأفضل."

وكان أعلن داي لويس اعتزاله التمثيل في عام 2017 قبل إصدار فيلم Phantom Thread، والذي رُشح عنه داي لويس لجائزة الأوسكار.

وكان قد صرح داى لويس، الذى فاز بجائزة الأوسكار ثلاث مرات، إنه تصالح مع قراره اعتزال التمثيل حتى لو لم يفهم ذلك تمام، وأضاف داى لويس للصحفيين "لو كنت أعرف الإجابة لتفاديت على الأرجح محاولة قولها فى جميع الأحوال، لكننى فى حقيقة الأمر لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال".