شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3 آلاف قضية جديدة ضد شون ديدي كومبس قيد العمل عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المغنى العالمى شون "ديدي" كومبس عشرات الاتهامات الجديدة بالاعتداء الجنسي في سلسلة من الدعاوى القضائية المقرر رفعها، حيث كشف المحامي توني بوزبي إنه يمثل 120 متهمًا باتهامات ضد ديدى والتي تعود إلى أكثر من 20 عامًا.

وقال بوزبي خلال المؤتمر الصحفي: "سنكشف عن الأشخاص الذين مكنوا هذا السلوك خلف الأبواب المغلقة، سنتابع هذه المسألة بغض النظر عن هوية من تورطه في الأدلة".

وقال المحامي عن الاتهامات: "العديد من الأشخاص الأقوياء، والعديد من الأسرار القذرة، وتمكن فريقى من جمع الصور والفيديوهات وغيرها".

وأضاف بوزبي أن الاتهامات ستشمل: "الاعتداء الجنسي العنيف أو الاغتصاب، وتسهيل ممارسة الجنس بمادة خاضعة للرقابة، ونشر تسجيلات الفيديو، والاعتداء الجنسي على القاصرين".

واستطرد بوزبي: "إنها قائمة طويلة، ولكن بسبب طبيعة هذه القضية، سنتأكد، من أننا على حق قبل أن نعلن عنهم، وستصدمك هذه الأسماء."

وقال المحامي إن أكثر من 3000 فرد تقدموا إلى مكتبه باتهامات ضد ديدى وأنه يخطط لبدء رفع دعاوى قضائية في ولايات مختلفة خلال الثلاثين يومًا القادمة، وأضاف أنهم سيعلنون عن المتهمين الآخرين في وقت قريب.

وقال بوزبي إن 62% من بين هذه المجموعة الجديدة من المتهمين هم من أصل أفريقي، وهم يأتون من أكثر من 25 ولاية، وأغلبهم من نيويورك وكاليفورنيا وجورجيا وفلوريدا.

وأشار بوزبي إن 25 من المتهمين كانوا قاصرين وقت وقوع الحوادث المزعومة، وبعضهم في وقت مبكر من عام 1991، وزعم المحامي أيضًا أن أحد المتهمين كان يبلغ من العمر 9 سنوات وقت وقوع الحادث المزعوم من قبل ديدى.