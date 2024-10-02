شكرا لقرائتكم خبر عن آن باريو من مهرجان الإسكندرية: بحب سينما يوسف شاهين وعمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة الفرنسية آن باريو خلال ندوتها التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي تديرها الإعلامية غادة شاهين: "الفن زي الموضة واللي ماشي تبع الموضة مش بيكون فن هادف ولكن لما بتكون عندك عقيدة مؤمن بيها بتمشي فيه حتى لو كان صعب"

وعن معرفتها بالسينما المصرية قالت: "بحب المخرج يوسف شاهين وعمر الشريف بحكم وجودهم في السينما الفرنسية، والمفروض ننفتح علي كل الثقافات والمخرج يوسف شاهين كان مسلط عليه الضوء بسبب مشاركته في المهرجانات العالمية فلما بيتقال السينما المصرية بيتقال يوسف شاهين واكيد في صناع عظماء ولكن يتطلب التسويق".

وتحدثت النجمة الفرنسية آن باريو عن تعاونها مع النجم العالمي الان ديلون قالت خلال ندوتها التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي تديرها الإعلامية غادة شاهين: "مثلت معه وهو له مدرسة خاصة وهي مدرسة عميقة تهتم بالاحاسيس والمشاعر وكانت سعيدة بانها تعاملت معه واقتبست منه طريقته ومنهجه اللي مشيت عليه واخرج لي فيلمين كنت بطلتهم وقدرت استفيد منه".

وتابعت: الان ديلون نجح نجاح كبير لان حياته كانت مأسوية وكان مجروح من داخله، وكانت طفولته طفولة بها فوضي وهذا ما اثقله وجعله قريبا من الناس، واي فنان ناجح بيكون به جرح او تعرض لآسي في حياته".

وعن انتقالها من السينما الأوربية للأمريكية قالت آن باريو: "مفيش اختلاف زي بعض ولكن في فرق في السينما اوروبية مختلفة في اللغة ولكن في النهاية الفن واحد وللتمثيل بيطلع من احساس الممثل، والاختلاف ايضا ان في امريكا الممثل بياخد النجاح ولكن في اوروبا اللي بياخد النجاح المخرج".



وقالت خلال الندوة: "اول مرة اجي الاسكندرية وجيت مرة القاهرة من فترة وزرت الاهرامات وكنت سعيدة بزيارة الاهرمات ولما دخلت الممرات كانت ضيقة وشعرت بالتوتر ولكني شعرت اثناء وجودي في الهرم بقوة وذبذبة وابهار".

وعن فيلم نيكيتا قالت: اخدت تحضيرات كبيرة وكان لازم يكون في اكل معين لازم اكله ودوري كان معقد وهو تحول فتاة من مدمنة مخدرات لجاسوسة وتكون بطلة بتخدم دولتها، والشخصية كانت صعبة لانها بتخرج مشاعر داخلي تتنساب مع الشخصية وتحولاتها".

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.